بالصور.. معتمد جمال يشارك فى اجتماع مجلس إدارة الزمالك

وصل معتمد جمال نجم نادي الزمالك السابق، إلى مقر النادي من أجل الاجتماع مع مجلس إدارة النادي بشكل رسمي، وذلك لتولي مسئولية القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكتب الناقد الرياضي احمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "وصل معتمد جمال المدرب العام السابق للمقاولون العرب إلى نادي الزمالك وانضم لاجتماع مجلس إدارة النادي المنعقد حاليا، تمهيدا للانضمام للجهاز الفني للفريق الأبيض.

وتلقي الزمالك الهزيمة الثانية علي التوالي بعد الخسارة أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

