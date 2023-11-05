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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالات الإنسانية تفقد الاتصال بموظفيها بعد انقطاع الاتصالات في غزة

صدى البلد

تعطلت الاتصالات في غزة للمرة الثالثة منذ بدء الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، حيث أبلغ مشغلو الاتصالات عن انقطاع الخدمة، يوم الأحد، وقالت وكالات الإغاثة إنها لا تستطيع الاتصال بفرقها في القطاع.

أعلنت شركة الاتصالات بالتل "انقطاعا كاملا" لخدمات الاتصالات والشبكات التابعة لها في بيان نشر على فيسبوك. وقالت إن الانقطاع يرجع إلى قطع الطرق الرئيسية التي أعيد ربطها من قبل الجانب الإسرائيلي. 

قالت شركتا جوال وأووريدوفلسطين المشغلتان أيضًا في بيانات أن خدمات الاتصالات والإنترنت الخاصة بهما تعطلت بالكامل يوم الأحد.

نشرت شركة مراقبة الإنترنتنيتبلوكس قبل وقت قصير من الظهر بالتوقيت الشرقي، محذرة من أن "بيانات الشبكة الحية" أظهرت "انهيارًا جديدًا في الاتصال في قطاع غزة مع تأثير كبير على شركة بالتل، آخر مشغل رئيسي متبقٍ يخدم المنطقة. 

قالت وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تدعم الفلسطينيين في غزة إنها فقدت الاتصال بعامليها.

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي أكس: الأونروا غير قادرة على الوصول إلى الغالبية العظمى من فريقنا.وتابعت الوكالة: هذا هو انقطاع الاتصالات الثالث خلال الأيام العشرة الماضية. سكان غزة معزولون تماما عن أحبائهم وبقية العالم. 

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أيضًا إنها فقدت الاتصال بفرقها في غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

قالت المنظمة الإنسانية في منشور على موقع أكس: للأسف، فقدنا الاتصال بفرقنا في غزة خلال انقطاع الاتصالات الثالث منذ بدء التصعيد". 

غزة إسرائيل الاتصالات إسرائيل وحماس وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة

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