ماذا فعل أفشة ؟.. الأهلي يوقع عقوبة قاسية على اللاعب بسبب مباراة المقاولون

قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي "أفشة" لما بدر منه في مباراة الأمس.

وكان أفشة قد اعترض على استبداله، اثناء مباراة الاهلي والمقاولون العرب والت يانتها بفوز المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف ضمن مسابقة الدوري

ويستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى