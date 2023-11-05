مدير الـ CIA يصل إسرائيل ويجتمع مع رئيس الموساد الإسرائيلي

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA”، وليام بيرنز، اجتمع اليوم الأحد، في إسرائيل، مع مدير الموساد، ومن المقرر أن يجتمع غدا، مع رئيس وزارة حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

بدورها، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن “مدير مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سيبحث في جولته، الوضع في غزة، ومفاوضات إطلاق سراح الأسرى، ومنع توسع الحرب”.

وأضافت أن “تقديرات واشنطن لعدد ضحايا قصف إسرائيل، مشابهة لما تعلنه وزارة الصحة في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الأسرى.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية، والتقى مع مقاتلي الأطقم الجوية، والأطقم الأرضية.

وقال نتنياهو: "أشكركم.. لقد أخطأ أعداؤنا في حقنا.. لقد ظهرنا معًا، وسنقاتل الآن جنبًا إلى جنب".

وأضاف: "أريدكم أيضًا أن تعلموا أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين لدينا، وأنهم سيحذفون هذه الكلمات من القاموس.. نقول هذا لكل من أعدائنا وأصدقائنا، وسنستمر ببساطة حتى هزيمتهم، ليس لدينا بديل".