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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: دمرنا صواريخ الحوثيين البالستية وكروز باستخدام إف-35| فيديو

صواريخ الحوثيين
صواريخ الحوثيين

أعلن الحوثيون، الحرب على إسرائيل؛ دعما لحماس، وبدأت في إطلاق صواريخ بالستية، وصواريخ كروز، وطائرات بدون طيار، على الدولة اليهودية؛ في خطوة قد تجلب حربا كبرى إلى المنطقة.

وأتاحت هجمات الحوثيين بالصواريخ البالستية وصواريخ كروز ضد إسرائيل فرصة للجيش الإسرائيلي لاستعراض بعض أحدث معداته العسكرية، حيث نشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر ما يُقال إنه أول تدمير على الإطلاق للصواريخ الواردة باستخدام نظام الدفاع الجوي ، واستخدام مقاتلات إسرائيلية عالية التخصيص من طراز F-35I 'أدير'.

ونشرت حسابات الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإسقاط المزعوم لصاروخ بالستي، باستخدام صاروخ اعتراضي من طراز آرو في 2 نوفمبر، ومع اللقطات التي تشير إلى ما قد يكون أول اعتراض على الإطلاق لصاروخ بالستي مُعادٍ في الفضاء، “حالة قتال الفضاء”.

ويعد الاعتراض، الذي قيل أيضا إنه حدث في 31 أكتوبر، ثاني نشر قتالي لنظام Arrow على الإطلاق، حيث حدث الأول في مارس 2017، عندما تم استخدام صاروخ Arrow لإسقاط صاروخ دفاع جوي سوري من طراز S-200 تم إطلاقه على طائرة إسرائيلية كانت تقوم بقصف ضد سوريا فوق الأجواء اللبنانية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أنه تم استخدام نسخة Arrow-2 من الصاروخ الاعتراضي الإسرائيلي. 

وتم تطوير الصاروخ الاعتراضي بشكل مشترك من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وهو مصمم للاشتباك مع الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى. 

ويتكون السلاح من صاروخ يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، وتم نشره لأول مرة في عام 2000. ويقول المطورون إن النظام الاعتراضي للنظام يمكن أن يتسارع إلى سرعات تفوق سرعة الصوت لتدمير مقذوفات العدو.

وتُظهر اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي للاعتراض مخططًا باهتًا لجسم أسطواني على شكل صاروخ يطير في الهواء، يليه اقتراب سريع لقذيفة ثانية، ثم انفجار.

ويظهر الفيديو الثاني ما يقول الجيش الإسرائيلي إنها لقطات لمقاتلة من طراز F-35I تتعقب وتدمر صاروخ كروز معادٍ. 

وتُظهر اللقطات مقذوف العدو وهو يطير بسرعة دون سرعة الصوت بالقرب من الأرض، ثم اشتعلت فيه النيران فجأة بعد أن اصطدم بجسم لامع يقال غنه طائرة بدون طيار.

ويعد إسقاط الطائرة هو الأول من نوعه بالنسبة للطائرة F-35I منذ دخول الطائرة الحربية أمريكية الصنع إلى الخدمة أواخر عام 2017، على الرغم من أن الطائرات تم نشرها سابقًا ضد سوريا للقيام بمهام أخرى. 

ويتميز البديل الإسرائيلي من طراز F-35 بعدد من التعديلات الرئيسية على الطراز الأساسي للمقاتلة، بما في ذلك أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحرب الإلكترونية وتكامل الأسلحة المخصصة.

ومن المفترض أن الحوثيين لديهم مئات من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والصواريخ المضادة للسفن في ترسانتهم، ومعظمها من أسلحة الحقبة السوفيتية التي تم تحديثها على مدار الحرب التي استمرت 5 سنوات للميليشيا اليمنية ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وهو التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا. 

ومن المعروف أيضًا أن الميليشيا تمتلك طائرات بدون طيار بعيدة المدى، والتي تم استخدامها بشكل كبير ضد خصومها.

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