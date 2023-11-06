أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يطلق برنامج الدردشة الآلي Grok.. وأقوى موبايل سامسونج بأرخص سعر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة xAI الناشئة والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن إطلاق برنامج الدردشة الآلي الجديد "Grok" والمنافس لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT المملوكة لشركة OpenAI.



تمتلك شركة أبل ميزة أمان سرية على هواتف آيفون الخاصة بها حيث يمكنها حماية الهواتف من الهجمات الإلكترونية، وتحمي هذه الميزة المستخدمين من التعرض لهجوم من قبل طرف ما.



أعلنت Foxconn فوكسكون،المُصنع الرئيسي لشركة أبل بالصين عن انخفاض بنسبة 4.6% في إيرادات شهر أكتوبر أي ما يعادل حوالي 23 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس حالة من عدم اليقين في أعمالها بعد أن أطلقت الحكومة الصينية تحقيقًا في الشركة.

يقدم هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية خيارًا ممتازًا لمحدودي الدخل والشباب، حيث يجمع الهاتف بين المواصفات القياسية مثل كاميرا 50 ميجابيكسل، و بطارية 5000 مللي أمبير، ومعالج قوي وشاشة مميزة إلى جانب سعر رخيص.



حذر خبراء في مجال الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي هواتف آيفون الذين قاموا بالتحديث إلى نظام التشغيل الأحدث iOS 17 من تهديد محتمل من جهازFlipper Zero، والذي يمكنه إغراق هواتف آيفون بطلبات الاتصال.



أطلقت شركة Poco الصينية -العلامة التجارعية الفرعية لشركة شاومي- هاتف Poco C65 والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات والتقنيات المميزة بالإضافة إلى سعر مناسب.