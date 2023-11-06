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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يطلق برنامج الدردشة الآلي Grok.. وأقوى موبايل سامسونج بأرخص سعر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

إيلون ماسك يطلق برنامج الدردشة الآلي Grok لمنافسة ChatGPT


كشفت شركة xAI الناشئة والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن إطلاق برنامج الدردشة الآلي الجديد "Grok" والمنافس لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT المملوكة لشركة OpenAI.

 

فعلها فورًا.. ميزة سرية في آيفون تحميك من الاختراقات


تمتلك شركة أبل ميزة أمان سرية على هواتف آيفون الخاصة بها حيث يمكنها حماية الهواتف من الهجمات الإلكترونية، وتحمي هذه الميزة المستخدمين من التعرض لهجوم من قبل طرف ما.

 

انخفاض كبير في مبيعات فوكسكون المُصنع الرئيسي لـ أبل بالصين


أعلنت Foxconn فوكسكون،المُصنع الرئيسي لشركة أبل بالصين عن انخفاض بنسبة 4.6% في إيرادات شهر أكتوبر أي ما يعادل حوالي 23 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس حالة من عدم اليقين في أعمالها بعد أن أطلقت الحكومة الصينية تحقيقًا في الشركة.

 

صفقة كبرى لمحدودي الدخل.. أقوى موبايل سامسونج بأرخص سعر

 

يقدم هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية خيارًا ممتازًا لمحدودي الدخل والشباب، حيث يجمع الهاتف بين المواصفات القياسية مثل كاميرا 50 ميجابيكسل، و بطارية 5000 مللي أمبير، ومعالج قوي وشاشة مميزة إلى جانب سعر رخيص.

 

فعل هذا الإجراء فورًا.. تحذير جديد لجميع مستخدمي هواتف آيفون


حذر خبراء في مجال الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي هواتف آيفون الذين قاموا بالتحديث إلى نظام التشغيل الأحدث iOS 17 من تهديد محتمل من جهازFlipper Zero، والذي يمكنه إغراق هواتف آيفون بطلبات الاتصال.

 

كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير.. شاومي تطلق تحفتها Poco C65


أطلقت شركة Poco الصينية -العلامة التجارعية الفرعية لشركة شاومي- هاتف Poco C65 والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات والتقنيات المميزة بالإضافة إلى سعر مناسب.

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