في أول ظهور له بعد الحادث.. مصطفى كامل يحيل رئيس لجنة عمل الشرقية للتحقيق

أحال النقيب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية رئيس لجنة العمل بالشرقية إلى التحقيق، وذلك بعد السماح للعازف محمد عبد السلام لإحياء أحد الأفراح هناك بعد قرار النقابة بإيقافه عن العمل.



كما حول أيضا مصطفى كامل عدد من رؤساء لجان العمل بعدد من الحفاظات بسبب السماح للعازف عبد السلام بإحياء حفلات غنائية دون تحرير محضر ضده.



جاء ذلك فى اجتماع مجلس ادارة الخاص بالنقابة هذا الأسبوع وقام مصطفى كامل بنشر فيديو من داخل هذا الاجتماع عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول لمصطفى كامل بعد تعافيه من الحادث الذى تعرض له مؤخرا.





حادث مصطفى كامل

وكشف الموسيقار عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية عن تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعد الحادث المروع الذى تعرض له وتفاصيل الحادث.

وقال عاطف إمام فى تصريح خاص لصدى البلد: مصطفى كامل بخير وبصحة جيدة ولم يصبه أى مكروه جراء الحادث الذى تعرض له وهو يمارس عمله كنقيب للموسيقيين بشكل طبيعى.

وأضاف عاطف إمام: الحادث الذى تعرض له مصطفى كامل كان عقب عودته من النقابة أمس وسيارته تهشمت ورغم ذلك حرص على التواجد اليوم داخل النقابة لممارسة عمله بشكل طبيعي.

مصطفى كامل

وكشف نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل عن تعرضه لحادث سير، وشارك مصطفى كامل صور لسيارته المتهشمة عبر حسابه بـ فيسبوك وكتب: “الحمد لله .. قدر الله وما شاء فعل”.