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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

صدى البلد

علق أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، على قرارات مجلس الإدارة بفرض عقوبات على ثلاثي الفريق المتخلف عن المعسكر.  

وشارك ستوري عبر إنستجرام ساخراً من العقوبة.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي.


وجاء البيان كالتالي  إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب.


وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين  أحمد فتوح ومحمد صبحي , مصطفى الزناري  ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

 

قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.


وتوجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي  وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام  وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

ادارة نادي الزمالك أحمد فتوح ادارة الزمالك الكابتن حسين لبيب حسين لبيب مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك مصطفى الزناري

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