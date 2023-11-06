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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقك عليا.. محمد سلام يعتذر لـ أمير كرارة لهذا السبب

صدى البلد

وجه الفنان محمد سلام، اعتذارا للفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب عبر الإستوري: “لا أساس من الصحة لما يتداول عن استبعادي من مسلسل بيت الرفاعي ولم يتم ترشيحي من البداية، حقك عليا يا باشا مصر، وبعتذر عن أي إساءة اتوجهت لك”. 

 

رد الفنان أمير كرارة -عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام- على شائعة استبعاد الفنان محمد سلام، من مسلسل بيت الرفاعي، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024. 

وقال: «الخبر دا كدب ولا ليه أساس من الصحة، موقع رخيص وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم، اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب».

 

وتصدر الفنان بيومي فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هجومه المتواصل على زميله الفنان محمد سلام، حيث خرج على جمهوره بالسعودية عقب عرضه أولى ليالي مسرحية "زواج اصطناعي" يتهكم على فيديو محمد سلام، الذي اعتذر من خلاله على الاشتراك في نفس المسرحية؛ لأنه لا يستطيع أن يرقص ويغني وهناك أبرياء يقتلون يوميا بغزة.

وقال بيومي: "على فكرة محمد سلام ما مشيش علشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيتوا".

واليوم انتشر له فيديو جديد وهو يهاجم محمد سلام ويقول: "من حقك تعتذر عن المسرحية، بس مش من حقك إنك تغلط في فنك، احنا ما بنجيش علشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فن، فن مصري، وأنتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".

وتابع: "شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهور في كل الدول، شيء عظيم إني أتصور مع شاب سعودي، وأتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم إني مصري، أنا بشرف بلدي، وهنا هحاول أخفف على رجل أنقذ موقف وكان رجل قدها اسمه محمد أنور"

واختتم: "أنا فنان مصري ولي الشرف، جيت المملكة العربية السعودية ولي الشرف، كتر خيركم، احنا بنتعب ونشقى علشان نقدم فن، ولو الموضوع كده، يبقي فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، إحنا بنقدم فن".

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حقك عليا.. محمد سلام يعتذر لـ أمير كرارة لهذا السبب


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