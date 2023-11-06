العراق.. استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الإثنين، أن المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت القوات الأمريكية في مطار أربيل بـ طائرة مسيرة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الوطن السورية، أن المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قاعدة أمريكية في الشدادي جنوب الحسكة بواسطة الصواريخ، حيث تمت إصابتها بشكل مباشر.

وكانت وكالة واعد العراقية ذكرت في وقت سابق أيضا، أن طائرة مسيرة استهدفت مطار حرير العسكري في محافظة أربيل شمالي العراق، الذي يضم قوات أمريكية.

كما قصفت طائرتين مسيرتين قاعدة الحرير قرب مطار أربيل شمالي العراق.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 27 مرة خلال الأسبوعين الماضيين.