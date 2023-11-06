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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

الزمالك
الزمالك

يبحث مجس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، وهناك عدد من الأسماء مطروحة أمام المجلس.. فمن هو المدرب الجديد؟.

الزمالك 

لماذا أوقف الزمالك لاعبيه

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه كان من الضروري من المجلس الجديد إظهار توجهه من البداية، خاصة بعد تجاوز لاعب في أمر معين، والرسالة المقصود بها "إلا المبادئ"، ولن يسمح بالتجاوز من أي لاعب في أي لعبة وفي أي مرحلة سنية، وعبد الواحد السيد اتخذ القرار المناسب وفقا لصلاحياته واستبعده من المباراة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت": "هناك علاقة تعاقدية مع اللاعبين مازالت مستمرة، ولذلك تم إحالتهم للتحقيق، والمجلس لم يفكر في مصير اللاعب وإمكانية انتقاله للمنافس، ولكن كان ينظر للناحية الأخلاقية، والمجلس لا يتخذ قراراته وفقا لرغبات الجماهير، وهناك أمور تكون معروفة للإدارة خلال التحقيق تجعله يتخذ قرارات عنيفة، ولكن في نفس الوقت عادلة وفقا لحجم الجرم، والقرار تربوي بحت".

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هل عرض الأهلي شراء لاعب الزمالك؟

وعن حقيقة وصول عرض رسمي من النادي الأهلي لشراء اللاعب أحمد فتوح، أكد أن الأمر متروك لمجلس الإدارة، وسيحدد إن كان هناك محاذير انتقال اللاعب إلى النادي المنافس أم لا.

من هو مدرب الزمالك الجديد؟

وعن التعامل مع أوسوريو المدير الفني بعد قرار إقالته، أشار إلى أن النادي حريص على عدم الدخول في مشاكل جديدة، لاسيما بعد المشاكل القديمة في الفيفا، وسيكون هناك عمل من أجل التوصل لحلول.

الزمالك 

وعن سبب مغادرة مدحت عبد الهادي باعتباره المدرب المصري الوحيد، رد بأن القرار جاء وفقا لرؤية مجلس الإدارة، مضيفا أن المدرب القادم سيكون مدربا كبيرا وسيتم إعادة تشكيل الجهاز، وسيتم حسم الأمر معه خلال أيام قليلة.

أضاف: "أوجه رسالة إلى جمهور الزمالك، المطلوب هو دعمكم والثقة في مجلس الإدارة، وليس كل المعلومات مجبر المجلس على طرحها للجمهور، ولكن عليه اتخاذ القرار المناسب، ولن يتخذوا قرارا ضد مصلحة النادي، والزمالك والمبادئ أولا".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة
 

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء يوم الأربعاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.


 مصطفى شلبي

ويخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى كشف طبي جديد صباح الغد قبل انطلاق مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان مصطفى شلبي غاب عن اللقاء الماضي للزمالك أمام زد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي بكدمة في القدم.

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