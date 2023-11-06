بقذائف الياسين 105.. المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة اليوم

قالت كتائب القسام اليوم الاثنين، إنها دمرت 4 آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف الياسين 105 منذ فجر اليوم.

ومنذ قليل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة مجندين من حرس الحدود أحدهما بجروح خطيرة في هجوم شرقي القدس وتحييد المهاجم.

وبحسب وسائل الإعلام فإن هناك حالة استنفار بين قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بعد العملية، حيث تتدفق قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية على المدينة القديمة في محاولة للقبض على المنفذين.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، ضرب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون”.