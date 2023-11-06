رئيس الحكومة الفلسطينية: وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى هيروشيما جديدة في غزة

أكد محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقتل الأطفال في غزة بالقنابل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأضاف محمد أشتية: " على المحكمة الجنائية الدولية محاسبة الاحتلال على جرائمه، وأدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف المجازر ضد الأطفال والنساء".

وتابع محمد أشتية: " الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال"، مضيفا: " سيارات الإسعاف في غزة يتم قصفها أمام أعين العالم".

وأكمل محمد أشتية: " الاحتلال يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.. ولن نسمح بذلك"، مضيفا:" الأوضاع في غزة تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل".

ولفت محمد أشتية: "وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى "هيروشيما" جديدة في غزة".