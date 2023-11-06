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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق: يجب الضغط على إسرائيل لوقف العدوان في غزة

صدى البلد

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، إن من يريد احتواء الصراع ومنع انتشاره بالمنطقة عليه الضغط على إسرائيل لوقف العدوان في غزة.

وأكد السوداني، أن قرار جر المنطقة إلى حرب شاملة تهدد السلم والأمن بيد الطرف الذي يمارس العدوان على غزة.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، مساندتها الموقف المبدئيّ الذي اتخذته المملكة الأردنيَّة بسحب سفيرها من الكيان الإسرائيليّ وطلبها بوقف الاعتداءات على غزّة والشعب الفلسطينيّ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية .

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، أعلنت استدعاء سفيرها من إسرائيل.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إنه تم استدعاء سفير الأردن لدى إسرائيل لرفض المملكة الهاشمية الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأكدت خارجية الأردن ، أن سفير تل أبيب لدى عمّان لن يعود إلا بوقف الحرب على غزة.

وشددت الوزارة ، أن الحرب على قطاع غزة تقتل الأبرياء وتُسبب كارثة إنسانية.

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