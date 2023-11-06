الواحد مبسوط | محمود البزاوى : الأجيال الجديدة صوتنا وخط دفاعنا

كتب الفنان محمود البزاوى عبر حسابه بتطبيق X :”احنا بنتعلم من الاجيال الجديدة هما صوتنا حاليا و خط الدفاع الاول ،اه بيبقى في اختلافات في بعض وجهات النظر و ده طبيعي لكن الواحد مبسوط ان الجيل الجديد عارف و فاهم و شايف عننا و عنده وجهة نظر".

وأضاف :"احنا شوفنا زمان بس زمان بتاعنا مش ماشي دلوقتي ، العالم بقى اسرع و دماغكم هي اللي قادره تستوعبه مش دماغنا ، علمونا بس استحملونا برضو .

يذكر ان علق الفنان محمود البزاوي عن استعداد جيش الاحتلال الاجتياح البري لغزة، وذلك عبر موقع التغريدات العالمي “أكس”.

وقال محمود البزاوي : “مفيش حرب مدن ممكن تنجح أبدا، والسويس خير دليل على ذلك، فلتكن ليلة 27 من أكتوبر ليلة سوداء على الصهاينة يا رب غزة العزة".

وكان قد انضم الفنان محمود البزاوي لفريق عمل مسلسل «ألف ليلة وليلة»، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعرضه في رمضان 2024.



يدور مسلسل «ألف ليلة وليلة»، في إطار اجتماعي تاريخي، من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، أحمد فتحي، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، ومحمد التاجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.