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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع مغلق| لقاء بلينكن ونظيره التركي استغرق ساعتين ونصف.. ماذا دار بينهما؟

بلينكن ونظيره التركي
بلينكن ونظيره التركي

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الاجتماع الذي دار بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، استغرق ساعتين و30 دقيقة، بحسب وكالة "رويترز".

وهبط بلينكن، في أنقرة مساء الأحد كجزء من جولته إلى الشرق الأوسط والتي بدأها بتل أبيب في محاولة لإخماد التوترات بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية الشهر الماضي.


ووفقا ل "تركيا الآن"، التقى بلينكن وفيدان، اليوم الاثنين، في العاصمة أنقرة، حيث أجرى الوزيران محادثات رسمية في مقر وزارة الخارجية التركية.

وأشار الموقع التركي، إلى أنه في بداية اللقاء، توقف الوزيران لالتقاط الصور الرسمية قبل بدء المباحثات المغلقة.

كما قام بلينكن بزيارة غير معلنة إلى الضفة الغربية حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن ثم انتقل إلى قبرص الرومية للقاء رئيس إدارتها نيكوس خريستودوليدس.

وبعد زيارته إلى أنقرة، يُتوقع أن يستكمل بلينكن جولته بزيارات إلى طوكيو وسيول ونيودلهي.

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