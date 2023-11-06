رئيس الوزراء الفلسطيني ينهمر بالبكاء خلال مؤتمر صحفي

دخل محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، في حالة بكاء على الهواء، اثناء الحديث عن ضحايا العدو الإسرائيلي، وما يتعرض له الأطفال.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الأطفال تقوم بكتابة الأسماء على اليد، حتى يتم التعرف على الجثامين بعد الاستشهاد.



وأشار إلي أن وزير التراث الإسرائيلي، لم يكتف بـ 10000 شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، ولكن يريد إبادة جماعية في جزة.



وأكد محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقتل الأطفال في غزة بالقنابل، و " على المحكمة الجنائية الدولية محاسبة الاحتلال على جرائمه، وأدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف المجازر ضد الأطفال والنساء".

وتابع محمد أشتية: " الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال"، مضيفا: " سيارات الإسعاف في غزة يتم قصفها أمام أعين العالم".

وأكمل محمد أشتية: " الاحتلال يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.. ولن نسمح بذلك"، مضيفا:" الأوضاع في غزة تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل".

ولفت محمد أشتية: "وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى "هيروشيما" جديدة في غزة".