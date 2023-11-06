شركات مهددة بالإفلاس والحكومة خذلت شعبها .. الاقتصاد الإسرائيلي ينهار بسبب الحرب

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عن شعبها وكثيرون لم يتم تعويضهم ونواجه صدمة مالية.



وأكدت الصحيفة البريطانية نقلا عن شركات إسرائيلية، أن مئات الشركات مهددة بالإفلاس والحكومة لم تقدم الدعم الذي وعدت به.



وأضافت، أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه كسادا بسبب الحرب في قطاع غزة، إضافة إلي التأثير المستمر لجائحة كورونا.

وشنت الفصائل الفلسطينية هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم والتوجه جنوباً.