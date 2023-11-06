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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اغتيال كبار القادة في الأنفاق.. جيش الاحتلال يزعم إلحاق خسائر فادحة بحماس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن الضربات الثقيلة التي شنتها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية التابعة لحماس.


ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جيش  الاحتلال إنه ينفذ "ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية لحماس، تحت الأرض وفوقها". وصفت حماس الضربات بأنها "تفجيرات مكثفة".


وأشار  إلى أن قوات الاحتلال قتلت أيضا أكثر من اثني عشر قائدا ميدانيا لحماس، على مستوى الكتيبة واللواء، منذ بداية الحرب، مما يعطل عمليات المقاومة.


وأضاف "يعتقد أيضا أن الضربات الليلية قتلت قادة حماس الميدانيين المختبئين في الأنفاق".

 

وأكد  الجيش أنه يركز أيضا على قتل كبار قادة حماس.

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