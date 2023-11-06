بإطلالة رياضية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها | شاهد

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ملك قورة، مرتديه بنطالا رياضيا باللون الأسود، ونسقت معه توب باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ملك قورة في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ملك قورة، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور ملك قورة