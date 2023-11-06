عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نرجس محمدي الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام تبدأ إضرابا عن الطعام

نرجس محمدي
نرجس محمدي

أعلنت عائلة نرجس محمدي، الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام، أنها بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها احتجاجا على القيود المفروضة على الرعاية الطبية لها وللسجناء الآخرين والتزام النساء بارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية.

وقد أبلغت محمدي، اليوم الاثنين، من خلال رسالة من سجن إيفين، عائلتها أنها بدأت إضرابا عن الطعام منذ عدة ساعات." حسبما ذكرت عائلتها في بيان لها.


وأضافت: "نحن قلقون بشأن حالة نرجس محمدي البدنية وصحتها".

وقد تمكنت الناشطة الإيرانية من تسريب رسالة شكر على منحها جائزة نوبل للسلام  من سجنها في طهران قالت فيها "الانتصار ليس أمراً سهلا، لكنه مؤكد".


وأعربت الناشطة والصحفية البالغة من العمر 51 عاماً في الرسالة التي قرأتها باللغة الفرنسية ابنتها كيانا رحماني ونشرت على موقع جائزة نوبل الرسمي، عن "امتنانها الصادق" للجنة نوبل النروجية. 

وانتقدت مرة جديدة إرغام النساء في إيران على وضع الحجاب، وهاجمت بشدّة السلطات الإيرانية.

ومنحت لجنة نوبل جائزة نوبل للسلام لمحمدي في 6 أكتوبر "لكفاحها ضد قمع النساء في إيران ونضالها من أجل حقوق الإنسان والحرية للجميع".

إضرابا عن الطعام اضراب جائزة نوبل للسلام جائزة نوبل سجن إيفين لجنة نوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

موضوعات متعلقة

5 أكتوبر.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023

دار الإفتاء: ميلاد النبي دورة جديدة للإنسانية

ثقافة العفاف.. البرلمان الإيراني يتبنى قانونًا يتعلق بإلزامية الحجاب

القواعد من النساء.. هل يحق للمرأة الكبيرة تخفيف الحجاب؟ دار الإفتاء ترد

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

نوبل: لن ندعو سفراء روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور حفل توزيع الجوائز

فاز بنوبل للسلام .. إدراج صحفي روسي على قوائم الجواسيس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد تصريحاته بإنشاء مناطق عازلة.. فلسطين: إعلان سموتريتش يكشف نوايا الاحتلال لضم الضفة

والله العظيم ما قتلته.. الجناة في قضية طبيب الساحل يبكون بعد حكم الإعدام

القباج: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم

تخطوا 10 آلاف شهيد.. فلسطين تعلن حصيلة ضحايا العدوان على غزة

لثقة الحكومة بنا| مدير هاير: نحن من أوائل حائزي الرخصة الذهبية ..فيديو

سياسة غزة "فاشلة".. ليبرمان يوجه تحذيرا خطيرا لحكومة الاحتلال بشأن حزب الله والحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

مكياج ناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها| شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

تعيش حياة طبيعية| فتاة ذئبية تايلاندية يغطي الشعر جميع جسمها. صور

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ