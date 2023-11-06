نرجس محمدي الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام تبدأ إضرابا عن الطعام

أعلنت عائلة نرجس محمدي، الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام، أنها بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها احتجاجا على القيود المفروضة على الرعاية الطبية لها وللسجناء الآخرين والتزام النساء بارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية.

وقد أبلغت محمدي، اليوم الاثنين، من خلال رسالة من سجن إيفين، عائلتها أنها بدأت إضرابا عن الطعام منذ عدة ساعات." حسبما ذكرت عائلتها في بيان لها.



وأضافت: "نحن قلقون بشأن حالة نرجس محمدي البدنية وصحتها".

وقد تمكنت الناشطة الإيرانية من تسريب رسالة شكر على منحها جائزة نوبل للسلام من سجنها في طهران قالت فيها "الانتصار ليس أمراً سهلا، لكنه مؤكد".



وأعربت الناشطة والصحفية البالغة من العمر 51 عاماً في الرسالة التي قرأتها باللغة الفرنسية ابنتها كيانا رحماني ونشرت على موقع جائزة نوبل الرسمي، عن "امتنانها الصادق" للجنة نوبل النروجية.

وانتقدت مرة جديدة إرغام النساء في إيران على وضع الحجاب، وهاجمت بشدّة السلطات الإيرانية.

ومنحت لجنة نوبل جائزة نوبل للسلام لمحمدي في 6 أكتوبر "لكفاحها ضد قمع النساء في إيران ونضالها من أجل حقوق الإنسان والحرية للجميع".