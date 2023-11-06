قصف عنيف من جيش الاحتلال على قطاع غزة الآن

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، إن هنام قصف إسرائيلي عنيف على مناطق في مدينة غزة.

قالت وكالة فرانس برس اليوم الاثنين، إن رؤساء جميع الوكالات الرئيسية للأمم المتحدة أصدروا بيانا مشتركا نادرا في الخامس من نوفمبر، أعربوا فيه عن غضبهم من عدد القتلى المدنيين في غزة، ودعوا إسرائيل وحماس إلى "تحقيق وقف إطلاق نار إنساني فوري".



وقال رؤساء الوكالات الأممية في التقرير: "منذ شهر تقريبا، يشاهد العالم بصدمة ورعب تطورات الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ارتفاع مستمر في عدد القتلى والنازحين".