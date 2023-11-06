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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعوا له بالرحمة.. وفاة خال الفنان طارق الشيخ

صدى البلد

أعلن المطرب الشعبى طارق الشيخ وفاة خاله صباح اليوم.

وكتب طارق الشيخ عبر صفحت الرسمية على فيسبوك:" إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله خالى ، ارجو الدعاء له بالرحمة".

طرح المطرب طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل إسم " لما النفس تهون علي النفس " تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تتحدث عن ما يحدث في فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مؤخرا النجم طارق الشيخ أنه يحضر عدد من الاغانى خلال هذه الفترة، حيث يطرحها أغنية أغنية على طريقة السينجل، وذلك بعد نجاح أغنية "الحساب برجولة" الذى طرحها مؤخرا وحققت نسب مشاهدة عالية .
وأضاف أنه يحرص على تقديم أغانى تلمس الشارع المصرى وتكون قريبة من الناس وتعبر عن كل شخص في الحياة .
يذكر أن أغنية "الحساب برجولة" من كلمات أبو مالك وألحان ليل المحمدى وتوزيع بلوك المزيكاتى، وتقول كلمات الأغنية:

ومين حب وما عاشي جراح
ومين في الدنيا متعلمش
ساعات الوحده تبقي براح
في وقت اللمه فيه ما تفدش
ياعرق الهم جدرك فين
وجاي منين انا معرفشي
اخاف احكي واقول وجعي
لناس بتخون ومبترحمش
ياذاتي يانفسي يا كياني
بعاتب فيكوا من غلبي

آخر أغانى طارق الشيخ تم طرحها تحمل اسم "حنفية الجدعنة" على يوتيوب وهي كلمات حازم اكس وألحان إبراهيم أردنى وتوزيع فلسطيني وصولو حماده فتوح وميكس وماستر فلسطيني.

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