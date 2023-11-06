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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الليكود يعتزم عزل نائبة كنيست عربية بسبب تصريحات أثارت غضب إسرائيل

إيمان خطيب ياسين
إيمان خطيب ياسين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن حزب الليكود الحاكم يعتزم عزل النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي إيمان خطيب ياسين، وذلك بسبب تصريح سابق قالت فيه إن "حماس لم تذبح الأطفال أو تغتصب النساء" في هجوم الـ7 من أكتوبر الماضي.

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وقالت القناة 12 العبرية إن "حزب الليكود يباشر إجراءات عزل عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين من الكنيست في أعقاب تصريحاتها الأخيرة عن أحداث 7 أكتوبر"، مشيرةً إلى أن الليكود يسعى إلى "حشد 90 صوتًا من أصل 120 لعزلها بموجب القانون الإسرائيلي".

وكانت إيمان خطيب، وهي عضو القائمة الموحدة "الحركة الإسلامية"، قالت لقناة "الكنيست" إن "الفيديو الذي تم عرضه لا يُظهر ما قيل عن تعرض نساء بلدات الجنوب إلى الاغتصاب أو ذبح الأطفال والسكان ولم تُنفذ مثل هذه الأعمال".

لكن النائبة إيمان خطيب اعتذرت بعد ساعة عن تصريحها، ورغم ذلك فقد تعرضت لهجوم من وزراء ونواب القوائم اليهودية في الكنيست.

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