تداول 9 آلاف طن و536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و 360 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 293 شاحنة و 350 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 243 شاحنة و 10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، فيما شهد الميناء أمس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن بضائع و250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى آيلة ، اور وكوين نفرتيتي.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 945 راكبا بموانيها.

