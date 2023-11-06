لقيامه بـ عد الفلوس.. باسم سمرة يثير الجدل بسبب تبرعات غزة

أثار الفنان باسم سمرة الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل بعد قيامه بتصرف غريب خلال تبرعه لصالح أهل غزة.

وظهر باسم سمرة في صورة وهو يقوم بإحصاء الاموال عندما أخرجها من جيبه قبل تقدمها كتبرع لمساعدة أهالي غزة، ليلقى هذا الفعل جدلا على السوشيال ميديا.

هالة صدقي

كانت الفنانة هالة صدقي تبنت حملة تبرع داخل لوكيشن تصوير كتف قانوني لصالح أهل غزة وذلك بمشاركة جميع أفراد فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم باسم سمرة والمخرج سامح عبد العزيز.

وقالت هالة صدقي فى الفيديو أن الجميع يشعر بغضب وحزن شديد لما يحدث لأهلنا فى غزة ولابد أن يعمل الجميع لدعمهم ماديا والتبرع لهم سواء بالغذاء او الدواء.

هالة صدقي تتحدث عن كتف قانوني

وتحدثت الفنانة هالة صدقى عن دورها فى فيلمها الجديد "كتف قانونى" الذى تقدم فيه شخصية جديدة ومختلف عليها.

وقالت هالة صدقى فى لقاء ببرنامج It's Show Time عبر قناة cbc : شخصيتي هي الشخصية المحورية في العمل وهى سيدة أعمال وتمتلك ناديا رياضيا، ولكن الفيلم لا يدور حول قضية تتعلق بكرة القدم وهو هو فيلم للمتعة والبهجة.

فيلم كتف قانونى

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

كانت الفنانة هالة صدقي، قالت إنها سعيدة بالتكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين، وبالجائزة التي حصلت عليها، وبآراء الناس في الشارع.

وأضافت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي": "حصلت علي جائزة من آخر يوم في رمضان الماضي بعد نهاية مسلسل جعفر العمدة".