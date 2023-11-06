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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة الهولندي: نشكر مصر على دورها في مساعدة الشعب الفلسطيني

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره الهولندي، الدكتور إرنست كايبرز، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة، اليوم الإثنين، في مقر وزارة الصحة الهولندية، وذلك لبحث سبل دعم التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض التطور الذي شهده القطاع الصحي المصري خلال السنوات الماضية، بدعم غير محدود من القيادة السياسية، مشيرا إلى نجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، إضافةً إلى جهود الوزارة في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وعدم تسجيل أي إصابة، منذ عام 2007.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير تطرق إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وما حققته من إنجازات في الارتقاء بصحة المواطنين المصريين، وخدماتها للمقيمين على أرض مصر من جميع الجنسيات، بالإضافة إلى مبادرة فخامة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.

وتابع «عبدالغفار» إن اللقاء تطرق إلى بحث توقيع مذكرات تفاهم بين الحكومة المصرية، وهولندا، بشأن دعم القطاع الصحي المصري، من خلال تدريب الفرق الطبية، وكذلك دعم التصنيع المحلي للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأيضا للتعاون في مجال علاج الأطفال مرضى الأورام، والتغطية الصحية الشاملة، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة «مصر 2030».

ومن جانبه، توجه وزير الصحة الهولندي بالشكر للدولة المصرية، لما تقوم به من دور هام في دعم الأشقاء الفلسطينيين، على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مشيدا باستعدادات المستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين في ظل الإصابات الخطيرة والمهددة للحياة التي يعاني منها أغلب المصابين، والآثار النفسية الكبيرة الناتجة عن تعرضهم للقصف، وفقدان أقربائهم.

وأكد وزير الصحة الهولندي، استعداد بلاده لدعم القطاع الصحي المصري خاصة في مجال توفير الأجهزة والمستلزمات، وكل ما تستورده مصر من هولندا، إلى جانب دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير ورفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية.

وأعرب وزير الصحة الهولندي، عن شكر حكومته لما تقوم به الحكومة المصرية فيما يخص المساعدة في إجلاء الرعايا الهولنديين من قطاع غزة.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والسفير حاتم عبدالقادر كمال الدين سفير مصر في هولندا، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاجات الصحية الدولية، ومن الجانب الهولندي السيدة أستريد دانسيلمان، الملحقة الصحية لهولندا في منظمة الصحة العالمية بجنيف، والسيدة أندريا كونيل مدير الشؤون العالمية.

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