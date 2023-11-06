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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة قناة السويس: هدفنا اعتماد مستشفياتنا للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إنه تم الانتهاء من تطوير مركز طب الأسرة الرئيسي حيث يعد خطوة لتحقيق هدفنا الأساسي وهو اعتماد المستشفيات الجامعية للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.


جاء ذلك خلال إعلان رئيس الجامعة اليوم /الاثنين/ الانتهاء الفعلي من أعمال البناء والتشييد لمركز طب الأسرة الرئيسي والذي تم البدء بأعمال رفع كفاءة البنية التحتية به منذ الشهور القليلة المنقضية وذلك للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة.


وتفقد مندور يرافقه الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية مركز طب الأسرة بالمستشفيات الجامعية ، موضحا أنه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لأعمال التطوير بالمركز، ثم يعقب ذلك وضع الأثاث المكتبي والأجهزة الطبية والعيادات بالمركز وفق أعلى معايير الجودة وذلك لتدشينه في القريب العاجل كنقلة نوعية جوهرية في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الإقليم.


وتضم وحدة طب الأسرة الخاصة بمستشفى جامعه قناة السويس أماكن استقبال وانتظار للمرضى بالإضافة إلى عيادات طب الأسرة أمراض النساء ومتابعة الحمل وعيادات الأطفال وعيادة طب الأسنان وتنظيم الأسرة بالإضافة إلى غرفة الأشعة (x-ray) ومعامل الدم، والتحاليل وسحب العينات إلى جانب غرفة التعقيم وغرف الفرز وغرفة النفايات وغرف الكهرباء إلى جانب التسجيل الطبي والطوارئ والملاحظة، والصيدلية والمخازن.

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