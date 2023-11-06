الغضب.. اعتراف غريب من جوارديولا لتحميس لاعبي مانشستر سيتي

اعترف بيب جوارديولا، ، مدرب فريق مانشستر سيتي، بأن من بين المؤشرات الجيدة أن يشعر لاعبي السيتي بالغضب من استبعادهم من التشكيلة الأساسية.

وكان جيريمي دوكو قد سجل وقدم أربع تمريرات حاسمة في الفوز 6-1 على بورنموث يوم السبت.

كان الجناح على مقاعد البدلاء في الفوز الأسبوع الماضي على مانشستر سيتي، مع تفضيل جاك جريليش، لكن الأدوار انقلبت عندما لعب ضد بورنموث .

نظرية جوارديولا في تشكيل الفريق

وقال جوارديولا: "أريد جاك [جريليش] غاضبا وأريده أن يلعب بشكل جيد"، مشيرا "ثم دوكو كان غاضبا لأنه لم يلعب في المباراتين الأخيرتين. هذه هي الطريقة للحفاظ على الاتساق على هذا المستوى".

مع انتقال السيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه يوم السبت، استقر اللاعب الدولي البلجيكي دوكو، الذي تم التوقيع معه خلال الصيف من رين مقابل 55.4 مليون جنيه إسترليني، بسرعة، وسجل ثلاثة أهداف في جميع المسابقات.

ويتنافس دوكو (21 عاما) مع الإنجليزي جريليش، الذي كان بديلا غير مستخدم في نهاية الأسبوع ولم يسجل بعد في الدوري هذا الموسم، من أجل الحصول على دور أساسي أساسي في هجوم السيتي.

وقال جوارديولا: "بقدر ما يؤدي جيريمي وجاك، يمكنني اللعب معهما في نفس الوقت، ولكن عندما لا يفعلوا ذلك، تدرب بشكل أفضل في اليوم التالي لأن اللحظة قادمة، وعندما تفكر وتضع هذا في رأسك، سوف تؤدي بشكل جيد". وأضاف أن "الطريقة التي لعب بها [جريليش] في أولد ترافورد، لمنحنا المزيد من رباطة الجأش والمزيد من القوة في هذا المركز، كانت حاسمة بالنسبة لنا. نحن بحاجة للجميع. هناك الكثير من المباريات وعلى الجميع المنافسة".

وأضاف "بعد ذلك سنفوز بالمباريات وستكونون سعداء وسيكون الجميع سعداء. هذا ما يتعين علينا القيام به".

إصابة هالاند

وفيما يخص إصابة النرويجي إيرلينج هالاند، قال جوارديلا إنه سيتم تقييم وضعه خلال ساعات، حيث تم استبدال هالاند بين الشوطين في آخر مباراة، حيث فاز السيتي بنتيجة 6-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، أصر على أنه لن يتم اتخاذ القرار إلا بعد الجلسة التدريبية الأخيرة في أكاديمية السيتي لكرة القدم بعد ظهر اليوم.

وقال مدرب فريق مانشستر سيتي إنه إذا غاب النرويجي عن مواجهة بطل سويسرا، يقول جوارديولا إن اللاعب الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز سيقود الخط.

وفي الوقت ذاته، اعترف جوارديولا بأنه "يحب" منح لاعب خط الوسط كالفين فيليبس أكبر عدد ممكن من الفرص، لكنه أقر بأنه واجه مهمة صعبة في إزاحة رودري من التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي.

يستضيف سيتي بطل سويسرا يونج بويز في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.