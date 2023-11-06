رئيس جامعة الإسكندرية: حريصون على التعاون مع الجامعات الاسكتلندية

أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، حرص الجامعة على التعاون مع الجامعات الاسكتلندية في المجالات العلمية والثقافية المختلفة.

جاء ذلك خللا لقائه اليوم /الاثنين/ مع رئيس جامعة إدنبرة نابير الاسكتلندية الدكتورة أندريا نولان والوفد المرافق لها، لبحث تطوير سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأشار قنصوة إلى العلاقات الدولية لجامعة الإسكندرية مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع من خلال الدرجات العلمية المزدوجة والأبحاث العلمية والمشروعات البحثية المشتركة مع هذه الجامعات.



واستعرض رئيس جامعة الإسكندرية سبل دعم البحث العلمي عبر مبادرة دعم شباب الباحثين وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال حاضنة جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا (Alexandria University Technology Park) ودور الجامعة كبيت خبرة أكاديمي للمجتمع الصناعي المحيط، ومشاركة الجامعة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) والتحضير لمؤتمر (COP28).. معرباً عن تطلعه لزيادة هذا التعاون في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومشاركة الآراء والخبرات في مجال التعليم والبحث العلمي والابتكار والتدريب والدرجات العلمية المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.



من جانبها أشادت الدكتورة أندريا نولان، بالمستوى المتميز لجامعة الإسكندرية، مؤكدة حرص جامعة إدنبرة نابير على التعاون مع جامعة الإسكندرية فى مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة في مختلف التخصصات الأكاديمية بشكل عام والعلوم الهندسية والإجتماعية والصحية بشكل خاص.

