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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة زوجة مدحت صالح الثانية.. من هي ليلى صديق بنت الأكابر؟

مدحت صالح و ليلى
مدحت صالح و ليلى صديق

وفاة زوجة مدحت صالح السابقة .. كان ذلك الخبر الأبرز في الوسط الفني خلال الساعات الماضية بعدما تم الإعلان عن وفاة ليلى صديق طليقة مدحت صالح وذلك بعد صراع المرض .

 

وتم تشييع جنازة ليلى صديق من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر اليوم ، لكن الكثير لا يعرف زوجة مدحت صالح خاصة وأنه تزوج حوالي 5 مرات قبل ذلك . 

مدحت صالح وزوجته السابقة

من هي ليلى صديق ؟ 

ليلى صديق هي الزوجة الثانية لـ مدحت صالح وأم أبنائه ، حيث أنجبت منه ابنتها هانيا ، وابنها أدهم  ، لكن الزواج لم يستمر طويلاً بينهما وانفصلا ، لكنها كانت حريصة على تحسين علاقتها بمدحت من أجل أبنائها . 

وظلت ليلى تدعم طليقها مدحت صالح خلال مسيرته الفنية ، وآخر ما قالته عنه :" لسه بفرح بنجاحه.. زي أول مرة سمعته فيها.. غلاوة مدحت من غلاوة ولاده.. أبوهانيا وأدهم»

ليلى صديق كانت ملقبة بـ بنت الأكابر ، فكان والدها هو المناضل يوسف صديق والذي كان ملقباً بفارس ثورة يوليو ، وهو واحداً من أهم الضباط الأحرار الذين شاركوا في ثورة 23 يوليو ، كما كرمه الرئيس السيسي بمنحة قلادة النيل عام 2018 . 

وأعلن الفنان شريف إدريس وفاة ليلى صديق زوجة الفنان مدحت صالح السابقة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: “لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلى صديق.”

 

وفاة ليلى صديق 
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