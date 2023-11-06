مقتل جندية إسرائيلية طعنا بسكين في القدس الشرقية

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن جندية قُتلت متأثرة بجروحها إثر هجوم أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية المحتلة قرب باب العمود، مع مقتل المهاجم.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان لها أنه "وصل المسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية، قام حرس الحدود بتحييده بإطلاق النار"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي إنه قدم الإسعافات الأولية للجريحة البالغة 20 عاما ولمصاب آخر يبلغ أيضا عشرين عاما وجروحه طفيفة.

وادعت شرطة الاحتلال أن منفذ الهجوم فتى فلسطيني من القدس الشرقية من حي العيسوية، مشيرة إلى توقيف مشتبه به آخر على صلة بالهجوم قرب مكان الحادث.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.