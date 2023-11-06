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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتحولوا لمقابر جماعية.. رابر أمريكي شهير يعلن تعاطفه مع أحداث غزة

صدى البلد

أعلن الرابر الأمريكى سكوت رامون سيجورو ميسكودي، الشهير بـ كيد كودى، عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام تعاطفه مع الشعب الفلسطيني.

ونشر كيدى 4 صور الذى كتب من خلالهم: "قلبي مكسور، لا أستطيع مشاهدة ما يحدث في العالم وأظل صامتًا، لا أستطيع أن أتخيل الألم الذي يشعر به الناس، رؤية أحيائهم بأكملها تتعرض للقصف، وفقدان أجيال من أفراد أسرهم، والآباء يبكون على جثث أطفالهم التي لا حياة فيها، والمجتمعات المحلية تتحول إلى مقابر جماعية، والناس يحفرون بين أنقاض منازلهم على أمل العثور على رفات أحبائهم، وهو ألم لا ينبغي لأحد أن يشعر به".

 

وأضاف : "ليس من المناسب مشاركة الموسيقى التي اقدمها والتظاهر بأنه لا يوجد جزء من العالم يحترق، ويقتل آلاف الأشخاص، وأعرف أن بعض الناس سيختلفون معي، لكن لا بأس، كرجل أسود، أقف ضد كل أشكال القمع، وباعتباري فنان، أشعر بالمسؤولية لإعطاء صوت لمن لا يسمعونه، والاحتفاء بروح جميع الناس من خلال عملي وحضوري، ويهمني أن فني يمثل أعمق معتقداتي حول الشكل الذي أعتقد أنه يمكن أن تبدو عليه الإنسانية، وآمل ألا نهاجم بعضنا البعض على أساس دعم حقوق الإنسان الأساسية، وسأشجع دائمًا السلام للجميع، السلام الجسدي، والسلام العقلي، والسلام الروحي، وبغض النظر عن الدين أو العرق، فإن خسارة أرواح بريئة أمر غير مقبول على الإطلاق".

 

تابع : "أدرك أن القصة تحتوي على ما هو أكثر مما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية، وغني عن القول أنني أحب إخوتي وأخواتي اليهود وأدين أي عنف تجاههم، خسائركم لا يمكن تصورها وأنتم جميعا في صلواتي، كما أتوجه بصلواتي إلى الرهائن وعائلاتهم، أتمنى أن يعودوا سالمين، ولكن ف نفس الوقت، إن العقوبة التي يعانيها الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لا يمكن فهمها".

 

واختتم :"معاداة السامية ليست موضع ترحيب على الإطلاق، ولكن لنكن واضحين: دعم التحرير الفلسطيني ليس معاداة للسامية، بل هو أمر إنساني، الفلسطينيون يستحقون حريتهم، هذه ليست سياسة، هذه حياة حقيقية، وأنا مجرد رجل يهتم بالإنسانية، ولهذا أنني أقف مع الشعب الفلسطيني وهو يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة، قلبي مع جميع إخوتي وأخواتي من جميع الأديان والخلفيات الذين يعانو، فلسطين حرة، مع حبى، سكوت".

كيد كودى الشعب الفلسطيني

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