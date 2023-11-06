عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بضرروة الالتزام بأسعار الوقود وعدم زيادة تعريفة المواصلات

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية محمد الشريف

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمرور على جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة للمنتجات البترولية وعدم زيادة تعريفة ركوب وسائل النقل سواء الداخلية أو الخارجية. 


وفي هذا الصدد، نفذ رؤساء الأحياء بالإسكندرية حملات مكثفة على المواقف للتأكد من عدم زيادة التعريفة ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات البترولية، حيث تم المرور على مواقف (الكيلو 21 - والهانوفيل - موقف البيطاش - موقف سيدي بشر- وشارع 45- موقف سيدي بشر الترام-الموقف المعتمد بسينما ريكس- المواقف بالعدوي- ورأس التين- وسانت كاترين - مواقف السيارات بمنطقة مينا البصل - والموقف الجديد)، وتم الاستفسار من المواطنين عن تعريفة الركوب للتأكد من التزام السائقين بها..وتهيب المحافظة بالمواطنين الإبلاغ فوراً عن أي محاولة لاستغلالهم أو التلاعب بأسعار تعريفة الركوب.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

ترشيحاتنا

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

قرار عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الهجوم البري علي غزة

ناقد رياضي يهاجم الزمالك: حافظوا على الأحجار الكريمة للكرة المصرية

الاستثناء دائما.. القوة الجوية العراقي يقسو على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا

رمضان عبدالمعز: ندعم أهالي غزة والمؤمن الحق يظهر وقت الشدة

لحماية حسابك.. تغييرات في فيسبوك عليك تفعيلها فورا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

اكتشاف حقنة تحارب السرطان | اعرف القصة

ابنه الشهيد فوق ذراعيه.. رسالة مؤثرة من أب فلسطينيي في قطاع غزة..فيديو

فيديو

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ