محافظ الإسكندرية يوجه بضرروة الالتزام بأسعار الوقود وعدم زيادة تعريفة المواصلات

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمرور على جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة للمنتجات البترولية وعدم زيادة تعريفة ركوب وسائل النقل سواء الداخلية أو الخارجية.



وفي هذا الصدد، نفذ رؤساء الأحياء بالإسكندرية حملات مكثفة على المواقف للتأكد من عدم زيادة التعريفة ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات البترولية، حيث تم المرور على مواقف (الكيلو 21 - والهانوفيل - موقف البيطاش - موقف سيدي بشر- وشارع 45- موقف سيدي بشر الترام-الموقف المعتمد بسينما ريكس- المواقف بالعدوي- ورأس التين- وسانت كاترين - مواقف السيارات بمنطقة مينا البصل - والموقف الجديد)، وتم الاستفسار من المواطنين عن تعريفة الركوب للتأكد من التزام السائقين بها..وتهيب المحافظة بالمواطنين الإبلاغ فوراً عن أي محاولة لاستغلالهم أو التلاعب بأسعار تعريفة الركوب.

