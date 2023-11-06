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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرتزقة أجانب وتهجير الفلسطينيين.. بيان من حكومة غزة يفضح الأفعال الإسرائيلية بالقطاع

غزة
غزة

قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الإثنين، إن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد في قطاع غزة وما يزيد عن 3 آلاف مفقود.

وأضاف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1025 مجزرة في غزة حتى اللحظة باستخدام أسلحة غير تقليدية وبعضها محرم دوليا، لافتا إلى أنه تم استشهاد 47 صحفيا و53 من الأئمة والوعاظ و18 من الدفاع المدني.

وأوضح معروف أن هناك 222 ألف وحدة سكنية تضررت من العداون وأكثر من 40 ألف وحدة تدمرت بالكامل في غزة، كما أنه تم رصد تدمير 56 مسجدا وتضرر 136 مسجدا آخرين إضافة لتضرر 3 كنائس.

وأشار معروف إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أعلنت رسميا وفاة الشرعية الدولية وكل المنظمات الدولية التي تتشدق بحقوق الإنسان، مضيفا أن الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية بالكامل في غزة.

وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة: "نجدد تأكيدنا على أن مستشفياتنا مفتوحة أمام اللجان دولية للتأكد من استخداماتها"، مشددا على أن الاحتلال يخوض حربا لتجويع الفلسطينيين في كامل قطاع غزة.

وأضاف سلامة أن التزود بالوقود هو الأولوية من أجل مواصلة عمل المستشفيات، لافتا إلى أنه تم فقدان الاحتياجات الأساسية الخاصة بالأطفال والرضع في غزة، وأن هناك 500 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع على مدار 17 يوما.

وأكد على أن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد نيته تهجير جميع سكان غزة لخارج القطاع وترحيلهم إلى سيناء.

وأشار سلامة إلى أن هناك مرزقة أجانب يشاركون في العمليات القتالية بجانب القوات الإسرائيلي في غزة، قائلا: "في ضوء تواتر شهادات بوجود مرتزقة يقاتلون إلى جانب جيش الاحتلال في عدوانه على غزة، فإننا نُحمّل الدول التي جاءوا منها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية إلى جانب الاحتلال عن كل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين".

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