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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الطيران المدنى" تبحث مع وزير النقل واللوجستيات المغربى زيادة الحركة الجوية بين البلدين

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي

التقى اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالمهندس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل دعم علاقات التعاون الثنائية بين مصر والمغرب الشقيق في مختلف أنشطة الطيران المدني؛ وزيادة حجم الحركة الجوية والسياحية المُتبادلة بين البلدين.

وفى مستهل اللقاء، رحب الفريق محمد عباس حلمي بوزير النقل المغربى والوفد المرافق له، مؤكدًا على أن مصر ترتبط بعلاقات تعاون وطيدة ومتميزة مع مختلف الدول العربية؛ ومن بينها دولة المغرب الشقيق،،، كما أجرى الجانبان مباحثات ثنائية تناولت بحث علاقات التعاون المشترك وآفاق تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال الطيران المدني؛ لاسيما سبل زيادة  الحركة الجوية والسياحية، ودعم حجم التبادل التجاري والاقتصادى المشترك بين البلدين.

كما أشار وزير الطيران إلى أنه في ضوء الجهود الفعالة التي تقوم بها الدولة المصرية مع الأشقاء من جميع الدول العربية على كافة الأصعدة الأمر الذي يسهم في توافر العديد من فرص التعاون المثمر في مجال الطيران المدني من خلال التدريب وتبادل الخبرات في مختلف مجالات النقل الجوي.

ومن جانبه، أشاد وزير النقل المغربي بالنهضة الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على كافة الأصعدة، معربًا عن تقديره للتطور المُستمر والإسهامات الفعالة في علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين في كافة المجالات؛ مشيرًا إلى الطفرة التنموية التي تشهدها مصر وتحقيق إنجازات واضحة على أرض الواقع مما يجعلها مناخ جاذب وواعد للاستثمارات، وفى مقدمتها مجال النقل الجوي مشيدًا بجهود التطوير والتحديث التي تتبناها وزارة الطيران المدني في مختلف القطاعات؛ معتبرا إياه جزءا محوريًا من عملية التنمية التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة.

 

 

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