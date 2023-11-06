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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

17 عرضا مسرحيا في شرم الشيخ الدولي للمسرح..و8 مسرحيات كعرض عالمي أول

صدى البلد

ينفرد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي بعرض 8 أعمال مسرحية تعرض لأول مرة خلال الدورة الثامنة من المهرجان، والتي ستنطلق يوم 25 نوفمبر وتستمر حتي 30 من نفس الشهر ، ويتنافس علي جوائز المهرجان

ويعرض خلال فعاليات المهرجان كعرض عالمي أول هذه الأعمال : 
1- عرض Disappearing– بلغاريا 
2- عرض طاهرة – الكويت 
3- عرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية 
4- عرض الاول من تشرين الاول – سلطنة عمان 
5- عرض Phonix - منغوليا 
6- عرض Palunko`s Wife  - كرواتيا 
7- عرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان 
8- عرض حجر صحي – مصر

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء

شرم الشيخ الدولي للمسرح

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