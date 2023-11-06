17 عرضا مسرحيا في شرم الشيخ الدولي للمسرح..و8 مسرحيات كعرض عالمي أول

ينفرد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي بعرض 8 أعمال مسرحية تعرض لأول مرة خلال الدورة الثامنة من المهرجان، والتي ستنطلق يوم 25 نوفمبر وتستمر حتي 30 من نفس الشهر ، ويتنافس علي جوائز المهرجان

ويعرض خلال فعاليات المهرجان كعرض عالمي أول هذه الأعمال :

1- عرض Disappearing– بلغاريا

2- عرض طاهرة – الكويت

3- عرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية

4- عرض الاول من تشرين الاول – سلطنة عمان

5- عرض Phonix - منغوليا

6- عرض Palunko`s Wife - كرواتيا

7- عرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان

8- عرض حجر صحي – مصر

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء