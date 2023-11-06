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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مراكز طبية للعلاج الطبيعي والتجميل مخالفة وبدون ترخيص ببني سويف

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية بنتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة . 

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه "د.محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف،  ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

وقامت الحملة بالمرور مركز تجميل يقوم بعمل إجراءات طبيه تخص تخصص الجلدية والتجميل الخاصة بالأطباء البشريين فقط وأدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر غير مدون عليها تاريخ الصلاحية وتبين أن صاحبة المركز ليست طبيبة وتقوم بانتحال و ممارسة مهنة الطب وتم عمل محضر واتخاذ الإجراءات القانوني.

كما تم المرور علي مركز آخر خاص بالتغذية العلاجية والتجميل وجلسات علاج طبيعي، حيث  تبين أن المسؤولة عن المركز حاصلة علي بكالوريوس علوم و تبين وجود أدوية تخسيس وأجهزة علاج طبيعي وآلات جلدية وتجميل وأدوية تخص الشعر والبشرة مجهولة المصدر يتم تداولها بالمركز وتم عمل محضر بذلك.

شارك في الحملة أحمد دهشان، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، والدكتور كريم محمد ، الدكتورة لبني محمد ، الدكتورة نورهان طه مساعدي مدير إدارة العلاج الحر ، وسامح ياسين ومصطفي علي وعبد الرحمن سعد أعضاء  فرع جهاز حماية المستهلك.

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