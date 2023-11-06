عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم انتهاكات طائرات التحالف.. روسيا تعلن قصف مواقع لمسلحين في سوريا

القوات الجوية الروسية
القوات الجوية الروسية

أعلن فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، أن القوات الجوية الروسية قصفت أهدافا لمسلحين في محافظة أدلب في سوريا من ضمنها مستودع ذخيرة وملجأين تحت الأرض. 

وأوضح كوليت في بيان له: "نفذت القوات الجوية الروسية غارات جوية على منشآت للجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

وأضاف كوليت أنه نتيجة للغارات الجوية الروسية تم تدمير مستودع ذخيرة للمسلحين ومنشأتين تحت الأرض.

وقال كوليت إنه تم خلال النهار الإبلاغ عن هجومين مدفعيين على مواقع القوات الحكومية من مواقع إرهابيي جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث قُتل جندي سوري وأصيب آخر نتيجة قصف بقذائف الهاون على مواقع القوات الحكومية السورية قرب مستوطنة عكو.

وعلى جانب آخر، قال كوليت طائرتان من طراز F-15 وزوج من الطائرات المقاتلة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من طراز F-18، بالإضافة إلى 3 طائرات بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C، أنتهكوا المجال الجوي السوري في منطقة التنف، التي تسير عبرها الخطوط الجوية الدولية 7 مرات خلال اليوم.

وشدد على أن "التحالف الدولي مستمر في خلق وضع خطير قد يتسبب في وقوع حادث أو حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية".

طائرة مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة أمريكية في سوريا

انفجارات عنيفة تهز حقل العمر النفطي التابع للتحالف الدولي في سوريا

سوريا وزارة الدفاع الروسية إدلب جبهة النصرة الولايات المتحدة منطقة التنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

موضوعات متعلقة

طائرة مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة أمريكية في سوريا

انفجارات عنيفة تهز حقل العمر النفطي التابع للتحالف الدولي في سوريا

إنفجارات عنيفة تهز قاعدة قسرك التابعة للتحالف الدولي في سوريا

بطائرة مسيرة.. استهداف قاعدة لـ الجيش الأمريكي في سوريا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا ..تفاصيل

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

ترشيحاتنا

أقل من 30 جنيه.. الشرقية للدخان: مفاجأة بشأن أسعار السجائر خلال أيام

الغسالة بـ 15 ألف جنيه.. خريطة سوق الأجهزة الكهربائية.. فيديو

رغم التعادل| نجم لوتون تاون يصف تصرفات صلاح بالشيطانية.. فماذا فعل الفرعون؟

الانتخابات الرئاسية 2024 .. تعرف على خطة الهيئة الوطنية في شهر نوفمبر

بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

مرتب شهري 6 ملايين جنيه.. أكثر وظيفة مطلوبة في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ