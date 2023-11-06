رغم انتهاكات طائرات التحالف.. روسيا تعلن قصف مواقع لمسلحين في سوريا

أعلن فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، أن القوات الجوية الروسية قصفت أهدافا لمسلحين في محافظة أدلب في سوريا من ضمنها مستودع ذخيرة وملجأين تحت الأرض.

وأوضح كوليت في بيان له: "نفذت القوات الجوية الروسية غارات جوية على منشآت للجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

وأضاف كوليت أنه نتيجة للغارات الجوية الروسية تم تدمير مستودع ذخيرة للمسلحين ومنشأتين تحت الأرض.

وقال كوليت إنه تم خلال النهار الإبلاغ عن هجومين مدفعيين على مواقع القوات الحكومية من مواقع إرهابيي جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث قُتل جندي سوري وأصيب آخر نتيجة قصف بقذائف الهاون على مواقع القوات الحكومية السورية قرب مستوطنة عكو.

وعلى جانب آخر، قال كوليت طائرتان من طراز F-15 وزوج من الطائرات المقاتلة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من طراز F-18، بالإضافة إلى 3 طائرات بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C، أنتهكوا المجال الجوي السوري في منطقة التنف، التي تسير عبرها الخطوط الجوية الدولية 7 مرات خلال اليوم.

وشدد على أن "التحالف الدولي مستمر في خلق وضع خطير قد يتسبب في وقوع حادث أو حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية".