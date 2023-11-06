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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة أمريكية في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت قناة “الميادين” اللبنانية، اليوم الإثنين، بأن طائرة مسيرة انتحارية هاجمت قاعدة أمريكية قرب قرية قسرك شمال الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأمس، أفاد المرصد السوري، بدوي انفجارات عنيفة في قاعدة قسرك التابعة لقوات “التحالف الدولي” بريف الحسكة في سوريا، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة.

وكان الجيش الأمريكي أسقط أمس الأحد، طائرة مسيرة كانت تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرب من قاعدتها في تل بيدر، سوريا، حسبما قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ولا توجد معلومات متاحة على الفور عن مصدر المسيرة، لكنها تمثل الهجوم الـ32 على المنشآت العسكرية الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

انفجارات عنيفة تهز حقل العمر النفطي التابع للتحالف الدولي في سوريا

إنفجارات عنيفة تهز قاعدة قسرك التابعة للتحالف الدولي في سوريا

وحتى الآن، وقع ما لا يقل عن 17 هجوما في العراق و15 هجوما في سوريا.

قسرك الحسكة سوريا التحالف الدولي قاعدة أمريكية

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