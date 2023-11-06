ملك الأردن يحذر من تطور الوضع في غزة إلى حرب إقليمية

حذر الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، اليوم الاثنين، من التدهور الخطير في قطاع غزة، والوصول إلى مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية.

وجدد عاهل الأردن، خلال لقائه مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في بروكسل اليوم الاثنين الدعوة للعمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، محذرا من توسع دائرة الصراع إلى الضفة الغربية وتفجر الأوضاع في القدس المحتلة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ولفت إلى ضرورة إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة بشكل مستمر، داعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع، مشيرا إلى أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن السبيل الوحيد هو الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس وزراء بلجيكا موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وبلجيكا في شتى المجالات؛ إذ لفت جلالة الملك إلى عمق العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها.

وأعرب دي كرو عن حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع الأردن كشريك محوري في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.