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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة مصر للطيران.. انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمى WTM

مصر للطيران
مصر للطيران

انطلقت اليوم فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM فى نسخته 43 والذي يقام في لندن بمشاركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، ويعد معرض WTM ثاني أكبر بورصة سياحية في العالم بعد بورصة برلين، وتقام  فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، حيث يشارك بها عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم.

وشاركت مصر للطيران بوفد برئاسة المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأستاذ عمرو عدوى رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية و أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والسيدة إنجي نبيل مدير مكتب مصر للطيران في لندن ، ويحظى المعرض بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر والطيران.

وخلال فعاليات اليوم الأول عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر من عدة دول أهمها البرتغال وتركيا وسلوفاكيا لمناقشة سبل التعاون المختلفة ودراسة إمكانية فتح خطوط ونقاط مباشرة وغير مباشرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، كما شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية توقيع بروتوكول بين شركة  Bel Air الهندية ومكتب مصر للطيران في لندن .

ومن جانبه أكد المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن المعرض يعد فرصة جيدة لصناع السياحة والطيران نظرًا لكونه أهم المعارض السياحية الدولية ويشارك به صناع القرار فى مجال السياحة والطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال  المشاركة في المعرض إلى عقد العديد من اللقاءات مع وكلاء السياحة والسفر حول العالم، فضلًا عن توسيع نطاق مشاركتها و تواجدها العالمى من خلال إجراء المباحثات والمناقشات مع ممثلى المطارات، وأضاف زكريا أن هذه المشاركة تأتى تأكيدًا على أهمية تنسيق الجهود الفعالة بين قطاعى الطيران والسياحة من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العالمي والمحلي.

ومن جانبه أشار الطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الحدث يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عدد كبير من كبرى شركات الطيران حول العالم خاصةً وأن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم وتسعى مصر للطيران من خلال مشاركتها بالمعرض لزيادة حصتها من سوق السياحة العالمية مستغلةً مكانة مصر كأحد أبرز الوجهات السياحية في العالم.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تشارك هذا العام بجناح متميز ، هذا ويشارك بمعرض سوق السفر ما يقرب من  50 ألفا من كبار الشخصيات في قطاع السياحة. ويقدم المعرض فرصة لالتقاء ممثلي الوجهات السياحية وتعريف بعضها ببعض والتمهيد لعقد صفقات سياحية كبرى ما بين هيئات السياحة والعملاء ووكلاء السفر.

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WTM مصر للطيران الاقتصاد العالم الخدمات السياحية السفر حول العالم السياحة والسفر

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