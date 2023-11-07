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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 ألوان من أحمر الشفاه لصاحبات البشرة القمحاوية.. اكتشفيها

5 ألوان من أحمر الشفاه
5 ألوان من أحمر الشفاه لأصحاب البشرة القمحاوية

عند اختيار أحمر الشفاه لأصحاب البشرة القمحية، يمكن اختيار مجموعة متنوعة من الألوان التي تبرز جمال البشرة وتتناسب معها. إليك خمسة ألوان من أحمر الشفاه التي غالبًا ما تكون مناسبة للبشرة القمحية وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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5 ألوان من أحمر الشفاه لأصحاب البشرة القمحاوية

أحمر الشفاه البني الداكن: يعتبر أحمر الشفاه البني الداكن مناسبًا للبشرة القمحية، حيث يعزز جمال اللون الدافئ للبشرة. يمكن اختيار درجات بنية داكنة مثل البني الدافئ أو البني المحمر لإطلالة أنيقة وجذابة.

الأحمر القرمزي العميق: يعتبر الأحمر القرمزي العميق خيارًا رائعًا لأصحاب البشرة القمحية. يمنح هذا اللون إطلالة جريئة وأنثوية، ويتناسب جيدًا مع درجات البشرة الدافئة والذهبية.

النيود الدافئ: يُعتبر النيود الدافئ، مثل البيج والتوتي، خيارًا ممتازًا للبشرة القمحية. يضفي هذا اللون طبيعية ونعومة على الشفاه، ويمكن استخدامه لإطلالة يومية أنيقة ومحايدة.

الوردي الداكن: يمكن اختيار درجات الوردي الداكنة والمشبعة للبشرة القمحية. يعطي الوردي الداكن للشفاه لمسة من الحيوية والانتعاش، ويتناسب بشكل جميل مع البشرة القمحية الدافئة.

البرونزي المعدني: إذا كنت ترغب في إطلالة مميزة وملفتة، يمكن اختيار أحمر الشفاه باللون البرونزي المعدني. يضفي هذا اللون لمسة من اللمعان والجاذبية، ويتماشى جيدًا مع درجات البشرة القمحية الدافئة والمتوسطة.

مع ذلك، يجب أن تتذكري أن ذوقك الشخصي وثقتك في اللون المختار هما الأهم. يمكنك تجربة مختلف الألوان واختيار تلك التي تجعلك تشعرين بالثقة والجمال.

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