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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خط أحمر وإعلان حرب

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

قال رئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن إعلان حرب. 

جاءت تصريحات الخصاونة، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية؛ لوضعهم بصورة جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وشدد الخصاونة على أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب" موضحا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

الأردن الفلسطينيين الخصاونة غزة

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