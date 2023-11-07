عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد ماذا يحدث لجسمك عند النوم والتلفزيون مفتوح

شاهد ماذا يحدث لجسمك
شاهد ماذا يحدث لجسمك عند النوم و"التلفزيون مفتوح"؟

عند النوم وترك التلفزيون مفتوحًا، يمكن أن يحدث عدة تأثيرات على جسمك وصحتك. إليك بعض المؤثرات المحتملة بحسب ما نشره موقع هيلثي :

ماليزيا تراجع شروط منح التراخيص لشركات الطيران

توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023: اكتشف مهاراتك

شاهد ماذا يحدث لجسمك عند النوم و"التلفزيون مفتوح"؟ 

تأثير على نوعية النوم: قد يؤثر صوت التلفزيون والضوء المنبعث من الشاشة على نوعية نومك. التعرض للضوء الزائد والأصوات المزعجة يمكن أن يتسبب في اضطرابات النوم وتقليل جودة الراحة النوم.

تأثير على النوم العميق: يعتبر النوم العميق مرحلة هامة من دورة النوم، حيث يستريح الجسم ويتم تجديد الأنسجة والاستعداد لليوم التالي. إذا كنت تستمع إلى التلفزيون أثناء النوم، فقد يؤدي ذلك إلى تداخل في دخولك في مراحل النوم العميق، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على استعادة الجسم والجهاز العصبي المركزي.

تأثير على الاسترخاء والاستراحة: يعد النوم بدون التلفزيون مفتوحًا فرصة للاسترخاء الكامل والاستراحة الجسدية والعقلية. ومع ذلك، قد يؤدي وجود التلفزيون والمحتوى المنبعث منه إلى إبقاء العقل في حالة استيقاظ وعدم السماح للجسم بالاستراحة الكافية.

تأثير على التركيز والاستيقاظ: إذا كان التلفزيون مفتوحًا ويعمل في الغرفة أثناء النوم، فإن وجود الضوضاء والمحتوى المنبعث منه قد يؤثر على جودة استيقاظك في الصباح. قد تشعر بالتعب أو عدم الانتعاش الكافي نتيجة لقلة النوم الجيدة.

لذا، يُنصح بإيقاف التلفزيون قبل النوم وتوفير بيئة هادئة ومظلمة لتعزيز نوعية نومك واسترخائك، قد يكون من الأفضل استخدام تقنيات الاسترخاء قبل النوم، مثل الاسترخاء العميق أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، للمساعدة على الهدوء والاستعداد للنوم بشكل أفضل.

النوم أثناء النوم التراخيص لشركات الطيران اضطرابات النوم برج الحوت وحظك اليوم النوم العميق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

موضوعات متعلقة

العمل في 10 سنوات.. تشغيل 7 ملايين مواطن وخفض البطالة إلى 7% |تفاصيل

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

مش عارف تنام.. كيف تتخلص من الأرق بسبب الاكتئاب والحالة النفسية

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

دعاء السجود في الصلاة .. 7 كلمات نبوية تفتح لك أبواب السماء

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

ترشيحاتنا

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال يومين

جاكرتا ترد على اتهام إسرائيل باستخدام مستشفى إندونيسيا بغزة لإطلاق صواريخ

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

روسيا: تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن موقفنا غير مقبولة

برا وبحرا وجوا.. قوات الاحتلال تواصل قصفها على غزة لليوم الـ32


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

فيديو

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ