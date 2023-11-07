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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023: اكتشف مهاراتك

برج الحوت
برج الحوت

 

 

 

مواليد برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس) يمتلكون شخصية حالمة ويتميز هؤلاء الأشخاص بالرومانسية الشديدة والاهتمام الكبير بالمظهر

نستعرض لكم توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء7 نوفمبر على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

 

توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر2023:


تراكم العمل عندكم البارحة وما قبلها واليوم أيضاً عندكم عمل شاق لكن اليوم يختلف إذ لا يصلح للمبادرة بأي عمل جديد - فيُنصح بإكمال عمل بدأتموه قبلاً ولم تكملوه وبالاهتمام بصحتكم وتنظيم وجباتكم الغذائية وأخذ قسطٍ كافٍ من الراحة - في المساء يزول ضغط العمل تدريجياً ويصبح تركيزكم على الشراكة في العمل أو العاطفة - وأجواؤكم الرومنسية تكون دافئة تماماً - أحلى ما عندكم خلال هذه الفترة أن المجال مفتوح للأكاديميين في الدراسة والتدريس

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برج الحوت 7-11-2023 على الصعيد المهني:

اكتشفي مهاراتك ونقاط قوتك واستفيدي منها لوضع نفسك في مكان رائع. قومي بالبحث والتعمق أكثر في مجالك. اسمحي لغرائزك أن تأخذ السلطة وتوجهي نفسك نحو النجاح.

برج الحوت 7-11-2023 على الصعيد العاطفي:

يظهر اليوم مليئاً بالعواطف والمشاعر العميقة. تتاح لك الفرصة للتحدث مع شخص يمكنك الوثوق به وفتح قلبك. انفتحي وكوني صادقة مع نفسك ومع الشخص الذي يستحق ذلك.

برج الحوت 7 -11-2023 على الصعيد الصحي

صحتك جيدة في هذه الأيام، وسيزيد الشغف والطاقة في حياتك اليومية. لكن عليكي أن تتحلى بالحذر وتتناولي قسطاً من الراحة في الليل، وتمارسي التمارين الرياضية بانتظام، وتتبعي نظام غذائي صحي. استفيدي من هذه الطاقة الإيجابية لإنجاز المزيد في مشاريعك الحالية وتحقيق أهدافك.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
الوقت غير مناسب للاقتراض من أصدقائك، كنت قد تخطط منذ فترة كبيرة للاقتراض كى تقوم بشراء بعض الأشياء الخاصة بالترفيه وهذا خاطئ، فقد يورطك الاقتراض فى مشاكل كثيرة أنت فى غنى عنها، من الأفضل أن لا تعتاد على الاقتراض سوى فى حالات الضرورة فقط.

 

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