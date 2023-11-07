أخبار الفن| ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي.. نقابة الممثلين توقف بعض الشباب عن العمل

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن نقابة المهن التمثيلية وهيثم أحمد زكي:

يوافق اليوم ، ذكرى وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث دخل مجال الفن وهو في شبابه، واشتهر في كثير من الأدوار، التي قدمها في السينما والدراما، وأصبح خليفة والده الفنان أحمد زكي في التمثيل، ولكن توفي هيثم أحمد زكي عام 2019.

قررت الفنانة هبة مجدي التبرع بـ 30 كرسي متحرك لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وذلك بالتزامن مع انتهاء عرض حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب التي جسدت خلاله شخصية فتاة من ذوي الهمم.

وقالت هبة مجدي خلال لقائها مع برنامج

قرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيقاف مجموعة من الفنانين الشباب عن العمل، بجانب منعهم من الحصول على تصاريح مزاولة مهنة التمثيل.



كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن عمل دويتو غنائي، بعد الانتهاء من عرض فيلمه الجديد «السيستم»، والذي بدأ تصويره قبل أيام تحت قيادة المخرج أحمد البندري، في أول تجربة إخراجية سينمائية له.