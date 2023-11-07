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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يستعد لديو غنائي مع نور عبد السلام.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن عمل دويتو غنائي، بعد الانتهاء من عرض فيلمه الجديد «السيستم»، والذي بدأ تصويره قبل أيام تحت قيادة المخرج أحمد البندري، في أول تجربة إخراجية سينمائية له.

وتحدث أحمد الفيشاوي خلال مقابلته مع برنامج عرب وود، وعلق قائلًا: "أحضر واستعد لطرح أغنية "راب" من انتاجي وإخراجي مع الفنانة نور عبد السلام التي غنت أغاني مسلسل لؤلؤ".


وكان أحمد الفيشاوي، كشف عن تفاصيل فيلمه الجديد «السيستم»، والذي بدأ تصويره قبل أيام تحت قيادة المخرج أحمد البندري، في أول تجربة إخراجية سينمائية له.

وتحدث أحمد الفيشاوي خلال مقابلته مع برنامج عرب وود، وعلق قائلًا: "أن فيلم السيستم كوميدي رومانسي، وتدور أحداثه حول بطل لا يجيد التعامل مع الستات ليتدخل صديقه ويساعده بكل التعليمات الصحيحة".

فيلم «السيستم» من بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش، من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

وكان أحمد الفيشاوي انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم «عادل مش عادل»، وشارك جمهوره صور من كواليس تصوير الفيلم، معلقا: «عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل، تم بحمد الله، آخر يوم تصوير الفيلم، قريبا بالسينمات في مصر والوطن العربي، قصة وسيناريو و حوار أدهم سعيد وحسام كمال».

احمد الفيشاوي

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