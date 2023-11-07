بيت شباب الإسماعيلية: الأغاني الفلسطينية جزء كبير من التراث الشعبي وصوت نضاله

ينظم بيت شباب الإسماعيلية أمسية فنية تحت شعار فلسطين التراث والنضال، الاسبوع المقبل، بمشاركة الفنان علي خير الله جميل.

من جانبه أكد الفنان علي خير الله جميل أن الفن الفلسطيني والأغاني الفلسطينية جزءا كبيرًا من هوية الشعب الفلسطيني وتراثه ونضاله طيلة الأعوام الماضية خاصة بأن صناع الأغنية في فلسطين اتخذوا طريقًا لاستغلال الأغاني لنضال ومقاومة العدو الإسرائيلي.

وأوضح المطرب علي خير الله جميل بأن صناع الأغنية في فلسطين اتخذوا مسارا مختلفا للغناء الغير تقليدي والذي يعبر عن الثقافة الفلسيطينة من أجل النضال، ومن أشهر هذه النماذج المطربة الراحلة ريم بنا التي كرست حياتها الفنية وأغانيها للنضال سواء بكلمات أغنياتها التي كانت في معظم الأحيان تكتبها بنفسها وحتى الألحان التي ميزت أغانيها.

وأضاف علي خيرالله جميل بأن صوت الحرية لم يقف عند المطربة الراحلة ريم بنا؛ فشكلت أغاني الفلسطينية كاميليا جبران جزءا أصيلا من الوعي الغنائي في فلسطين، ففي بدايتها ظلت المؤدية الأولى لفرقة القدس مدة 20 عاما، ووصفت فرقتها بأنها صوتا للنضال.