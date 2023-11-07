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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل ورقة سرية .. طلب أمريكي واضح بالتبرؤ من وحشية إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

وفق ما ذكرت منصة أكسيوس الأمريكية، فإن حجم الاعتراضات ضد ما تفعله إدارة بايدن من دعم الاحتلال الصهيوني صار في تزايد كبير.

قالت مجلة بوليتكو الأمريكية إنه جرى تسريب "مذكرة" اعتراض شديدة من قبل موظفين في وزارة الخارجية الأميركية عبروا فيها عن انتقادات لاذعة لتعامل إدارة بايدن مع الحرب العدوانية على غزة.

كشفت المذكرة عن غضب الموظفين من أن الولايات المتحدة لن تكون على استعداد لانتقاد الإسرائيليين علنا.

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وجاء في الرسالة أيضا: "يجب أن ننتقد علنا انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية مثل الفشل في حصر العمليات الهجومية على الأهداف العسكرية المشروعة".

وأضافت أنه "عندما تدعم إسرائيل عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، يجب علينا أن نعلن علنا أن هذا يتعارض مع قيمنا الأمريكية حتى لا تتصرف إسرائيل دون عقاب".

قالت المجلة أن الكثير من الدبلوماسيين، خاصة في الرتب المتوسطة والدنيا، يرون ما تقوم به الإدارة الأمريكية خاطئ.

وتطالب المذكرة، أن تدعم الولايات المتحدة وقف إطلاق النار وأن توازن بين رسائلها الخاصة والعامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك توجيه انتقادات للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين.

واعتبرت  الوثيقة أن ما تقوم به الإدارة يؤكد أنها جهة فاعلة متحيزة وغير نزيهة ولا تعمل على تعزيز المصالح الأمريكية بل وتضر بها.

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